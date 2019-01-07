İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bandırma’da eğitime kar tatili

Bandırma’da eğitime kar tatili

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.

Bandırma’da eğitime kar tatili

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.

Bandırma Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeden sabahtan bu yana devam eden kar yağışı dolayısı ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.