Bandırma’da eğitime kar tatili
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.
Bandırma Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeden sabahtan bu yana devam eden kar yağışı dolayısı ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Kaynak: İHA
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