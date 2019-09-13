Bandırma’da FETÖ / PDY operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.

Bandırma'da FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında 2 kişi yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda örgüte ait kapatılan bir bankada hesabı bulunan 2 şüpheli esnaf yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA