Bandırma'da ihtiyaç sahiplerine bayramlık yardımı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımı yapıldı.

CHP İlçe Kadın Kollarınca düzenlenen "Sosyal Market Projesi" kapsamında, bayram öncesi yardıma ihtiyacı olan ailelere giysi, ayakkabı, çanta ve çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Kayıcık Mahalle Muhtarlığı binasındaki "Sosyal Market"in açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, projenin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Tosun, "İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde çoğalarak, artarak devam edecek. Bu etkinliğin bayramdan önce olması çok önemli. Bandırma'da gerçekten ihtiyaç sahibi olan fakat 'İhtiyacım var' diyemeyen kişileri araştırıyoruz. Bu vatandaşlarımız için kıyafet, ev eşyası ve buna benzer şeyler topluyoruz. Bizler tamamen aracı görevi üstleniyoruz." dedi.

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Durdugül Öztürk de ihtiyacı olanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Kaynak: AA