Bandırma’da kenevir operasyonu
Edincik Mahallesi'nde ikamet eden O.T. isimli şahsın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, yapılan operasyonda 10 adet kenevir bitkisi 10 gram kubar esrar ele geçirilirken, O.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kenevir ve kubar esrar ele geçirildi.
Edincik Mahallesi'nde ikamet eden O.T. isimli şahsın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, yapılan operasyonda 10 adet kenevir bitkisi 10 gram kubar esrar ele geçirilirken, O.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
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