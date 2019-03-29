Bandırma'da uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden çete lideri olduğu öne sürülen S.T. ile S.Ö ve M.P. çıkarılığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan G.A., B.Ö. ve H.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHA