Bandırma'da yabancı öğrenci sayısı bini aştı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı bini aştı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, üniversitedeki öğrenci sayısından dolayı memnuniyetini dile getirerek yabancı öğrenci sayısında hedeflerinin 100 bin olduğunu kaydetti.



Özdemir, "Afrika, Kafkasya, Malezya, Endonezya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 54 ülkeden, binin üzerinde yabancı öğrencimiz var. Önümüzdeki 15 gün içinde de yabancı öğrenci kaydı yapma hakkımız var. Şu anda üniversitemize bağlı çeşitli fakülte ve yüksek okullarda okuyan yabancı öğrencilerimizin sayısının hedeflediğimiz bin 100’e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yabancı öğrencilerimiz, okulumuza sınavdan aldıkları puanlara göre sıralanarak girebiliyor." dedi.

-"Arkeoloji fakültesi için bir kez daha başvuracağız"

Üniversitelerine Arkeoloji Fakültesi kurulması ve Ziraat Fakültelerine bölüm açılmasını istediklerine ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Daha önce Yüksek Öğrenim Kurulu’na (YÖK) başvurarak, üniversitemize arkeoloji fakültesi kurulmasını istemiştik. Ancak YÖK, ülkemizdeki arkeoloji fakültelerindeki doluluk oranının yüzde 36’larda bulunması nedeniyle bize olumlu yanıt vermemişti. Buna paralel şekilde, ülkemizdeki bazı arkeoloji fakülteleri ve bölümlerinin kapatılmasının ardından bu okullarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Önümüzdeki günlerde, üniversitemize arkeoloji fakültesi açılması için YÖK’e bir kez daha başvuracağız. YÖK üyeleriyle yüz yüze görüşerek, Bandırma ve yöresinin tarihi ve arkeolojik yapıtlar açısından zengin olmasına paralel şekilde önemini anlatacağız ve bu fakültenin, Bandırma’ya kazandırılmasının yerinde olacağını ileteceğiz. Umarım olumlu bir sonuç alırız. Ayrıca Bandırma, tarım ürünleri açısından da çok zengin bir ilçe konumunda. Bünyemizde bulunan Ziraat Fakültemize de ‘Bitki Koruma’ bölümünü açmak istiyoruz.”

Kaynak: AA