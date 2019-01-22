Bandırma’nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerde çalışan ilk ve tek kadın şoför olan Zülfiye Demir, vatandaşlardan hem destek görüyor hem de ilk kez görenleri şaşkına çeviriyor.

Bandırma'da şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslerde şoför olarak çalışan kentin ilk ve tek kadın otobüs şoförü Zülfiye Demir, işini severek yapmasının yanı sıra trafik kurallarına riayet etmesi ve yolcularına verdiği önemle kısa zamanda hem iş arkadaşlarından hem de vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Bandırma'nın "Şoför Nebahat'ı" Zülfiye Demir

Halk otobüsü direksiyonuna 1 yıl önce oturan Demir, belirli bir program dahilinde farklı güzergahlar üzerinde otobüs kullanıyor. Otobüse binen, durakta bekleyen veya yoldan geçen vatandaşlar Demir'i şoför koltuğunda gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyleyen 42 yaşındaki Zülfiye Demir, "41 yıldır Bandırma'da yaşıyorum. Çalışma hayatına ilk önceleri ev işlerine giderek başladım. Sonra sağlığım müsaade etmeyince araç kullanmaya karar verdim. Kendimize ait servis araçlarında ilk olarak araç kullanmaya başladım. Sonra şehir içi ulaşım araçlarına merak saldım. Buraya gelip şirkete başvuruda bulundum" dedi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Demir, ailesinin de bu işi yapmasında kendisine destek verdiğini ifade ederek, "Evliyim, bir oğlum var nişanlı. Tabi ailem baştan bir tedirgin oldu ama sonradan gayet iyi karşıladılar. Bu işi severek yapıyorum ve elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Tüm tehlikelere karşı dikkatliyim" dedi.

"Kamera şakası zanneden vatandaşlar gördüm"

Vatandaşların kendilerini ilk gördüğünde şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade eden Demir, ilk gördüklerinde kamera şakası olup olmadığını sorarak etrafına bakınan insanların olduğunu belirterek, "Vatandaşlardan tepki görmedim. Mümkün olduğunca trafik kurallarına riayet ederim. Emniyet kemerimi yola çıkmadan bağlarım. Yaşlılar bindiği zaman asla onlar oturmadan aracımı hareket ettirmem. Gençler çoğu zaman yaşlı vatandaşlara yer vermiyorlar. Ama rica ediyorum, sesleniyorum. Yer vermelerini söylüyorum. Yer verdiklerini görünce hareket ediyorum. Çocuklu vatandaşlar da bindiğinde çocukların özellikle oturmalarını bekliyorum" dedi.

"Şoför arkadaşlarım hep bana destek oldu"

İş yerinde birlikte çalıştıkları şoför arkadaşları ile diyaloglarının da güzel olduğunu ifade eden Demir, "Tüm şoför arkadaşlarım bana destek verdi. Asla rahatsız edici bir tavırları olmadı. Hep destek oldular. İlk şirkete başvurumu yaptığımda ağır vasıta kullanma ehliyetimi, SRC evraklarımı gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bunlar size mi ait diye sordular. İlk direksiyon başına geçerek sefere çıktığım günde ise tedirgin oldular ama gerek yolda gidişimi gerekse duraklara girerken yaptığım manevraları gördüklerinde bu işi yapabileceğime kısa sürede kanaat getirdiler" diye konuştu.

"Biz Zülfiye Hanım'ın bu işi yapabileceğine inandık"

Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bican da, Bandırma'nın şehir içi ulaşım otobüslerindeki ilk ve tek kadın şoförü olan Zülfiye Demir'den memnun olduklarını ifade ederek, "Zülfiye hanım bir yıl önce evraklarını getirerek bize gerekli müracaatı yaptı. Biz de inceledik, araçlarımızı kullanmasında herhangi bir sakınca olmadığını tespit ettik. Testini yaptık. Bandırma'da da bir ilk olması açısından çalışmaya başlattık. 1 yıldır çalışmaya devam ediyor. Halkın memnuniyeti de had safhada. İnşallah bu şekilde talepler olursa yine değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma arkadaşları da Zülfiye Demir'in çalışmasından çok memnun olduklarını ifade ederek, vatandaşlar tarafından da takdir edildiklerini belirterek, Bandırma'da kadın şoförlerin sayısının çoğalması temennisinde bulundular.

Kaynak: İHA