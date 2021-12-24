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Bandırmaspor 0 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti izle

Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor 0-0 karşı berabere kaldı. Konuk takımda Santos ve Kulüp Masörü Erkan Kahraman kırmızı kart gördü.

Bandırmaspor 0 – 0 İstanbulspor | Maç sonucu, özeti izle

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ali Can Alp, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Kerim Avcı (Dk.60 Doğan Can Davas ), Kenny, Okan Alkan, Landel (Dk.79 Akabueze), Caner Cavlun, Pucko( Dk.79 Manaj), Burak Süleyman (Dk.60 Guido Koçer)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk.76 Cajic), Ethemi (Dk.85 Emir Kaan Gültekin), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar

Kırmızı kart: Dk. 85 Santos, Dk. 90+2 Bandırmaspor Kulüp Masörü Erkan Kahraman (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 90+1 Lokman Gör, Dk. 90+5 Guido Koçer, Dk. 90+3 Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk.51 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Bandırmaspor - İstanbulspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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