Bandırmaspor 0-3 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Adana Demirspor, Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Maç başından beri üstün olan Adana ekibi, mücadeleyi 3-0 üstünlük ile tamamladı. Bu skorla, ligde liderliği eline alan Adana Demirspor, 14 puana ulaştı. Bandırmaspor ise 5 puanda kaldı.

Adana Demirspor'da goller tecrübeli ismi Mehmet Akyüz'den geldi. Hat-trick yapan Akyüz, ligde oynadığı 6 maçın sonunda 7 gole ulaştı.

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Emre Kargın, Utku Tunavelioğlu, Hüseyin Aylak

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Mahamadou Ba), Mehmet Yiğit, Gökay Güney (Dk. 74 Traore), Abdurrahim Dursun, Emir Haliloviç (Dk. 57 Rahmi Anıl Başaran), İshak Çakmak, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Selçuk Alibaz), Landel, Del Valle, Pote (Dk. 84 Berat Satılmış)

Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Dk. 88 İzzet Çelik), Erkan Zengin (Dk. 46 Sinan Kurt), Volkan Şen (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz (Dk. 70 Yunus Akgün), Pa Dibba (Dk. 88 Lanzafame)

Goller: Dk. 12, Dk. 49 ve Dk. 59 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Rassoul (Anana Demirspor), Dk. 69 Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u mağlup etti.

