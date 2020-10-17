Damla Ersubaşı’nın boşandığı Mustafa Can Keser Covid-19 virüsüne yakalandı!Valilik duyurdu! Hatay'da o etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı2020-2021 Çaykur Rizespor, Mke Ankaragücü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Ümraniyespor, Ankara Keçiörengücü maç özeti, maç sonucu2020-2021 Yılport Samsunspor, İstanbulspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor maç özeti, maç sonucuSüper Lig'de müthiş maç! Rizespor 5-3 AnkaragücüSinan Özen'in minik kızı Neva 7. kez ameliyata girdi!Napoli - Atalanta maçı CANLI İZLEKıbrıs'ta pes dedirten olay! 14 yaşındaki öz kızına 3 kez tecavüz etti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bandırmaspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Bandırmaspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Lige istikrarsız başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Bandırmaspor 1-1 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

Bandırmaspor ve Eskişehirspor arasında oynanacak 5. hafta mücadelesinin canlı skor takibi ve canlı izleme linki haberimizde mevcut. 

BANDIRMASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak olan Bandırmaspor - Eskişehirspor mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Caner Ak tarafından yönetilecek. Caner Ak'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kağan Çalışır ve Furkan Ürün üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bandırmaspor - Eskişehirspor mücadelesi de Cumartesi saat 13.30'da TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek. 

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor'u konuk etti. Lige istikrarsız başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. 

Bandırmaspor'un golünü 57. dakikada Landel kaydederken, Eskişehirspor'un sayısı Bedirhan Altunbaş'tan geldi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT