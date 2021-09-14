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Bandırmaspor 1-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Ligde futbol heyecanı Bandırmaspor ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma ile devam etti. Her iki yarıda da birer gol bulan Eyüpspor, maçı kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.

Bandırmaspor 1-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 5. hafta maçları ile devam etti. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Ligin iki önemli takımının galibiyet hedefiyle çıktığı bu heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 1-2'lik skorla Eyüpspor oldu. Bu sonucunun ardından Eyüpspor 5 maçta 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltirken, üst üste 3. yenilgisini alan Bandırmaspor ise 6 puanda kaldı.

BANDIRMASPOR 1-2 EYÜPSPOR

43ü'ncü dakikada Eyüpspor defansından atılan uzun pasla bir anda topla buluşan Stancu, topu aşırtarak ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

56'ncı dakikada ceza alanı içine yapılan ortayı Akabueze, Doğancan'ın önüne indirdi. Penaltı noktasında topla buluşan Doğancan'ın vuruşu kalenin solundan dışarı gitti.

74'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Mete Kaan, ceza alanı içine girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mete, topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı.

84'üncü dakikada Bandırmaspor'da Manj'ın indirdiği topa vuran Doğancan'ın vuruşu kaleciden döndü, ikinci kez top önünde kalan Doğancan'ın vuruşunu defans çizgiden çıkartı ancak hakem topun kale çizgisini geçtiğini söyleyerek golü verdi. Fark 1'e indi.

90+2'nci dakikada Eyüpspor'da Megazue ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca kazanan taraf Eyüpspor oldu.

Bandırmaspor 1-2 Eyüpspor | MAÇ SONUCU

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