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Bandırmaspor 1 - 2 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda konuk olduğu Bandırmaspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Bandırmaspor 1 - 2 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Bandırmaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Kemal Mavi

Royal Hastanesi Bandırmaspor : Gökhan Değirmenci, Santos, Alpay Koldaş (90+2 Kerim Avcı), Mulumba, Keny, Okan Alkan, Landel (Dk.74 Manaj), Doğan Can Davas (Dk.46 Mehmet Özcan), Akabueze (Dk.46 Guido Koçer), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk.74 Burak Süleyman)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk.86 Metehan Mert), Arda Kızıldağ, Eleke (Dk.67 Bieliaiev), Aksel Aktaş (Dk.90+2 Ulusoy Mert Kabasakal), Barış Alıcı (90+2 Sami Gökhan Altıparmak), Gökhan Gül, Grechyshkin, Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Lima

Goller: Dk.83 Manaj (Penaltı) (Royal Hastanesi Bandırmaspor ), Dk.69 Arda Kızıldağ, Dk.85 Lima (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk.43 Keny, Dk. 90+7 Burak Süleyman (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Lima, Dk. 76 Musa Şahindere, Dk. 90+1 Aksel Aktaş, Dk. 90+4 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Bandırmaspor 1 - 2 Gençlerbirliği | Maç sonucu, özeti

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