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Bandırmaspor 1 -2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

TFF 1.Lig'in 9.haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda konuk olduğu Bandırmaspor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Bandırmaspor 1 -2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam etti. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkan TFF 1. Lig ekiplerinde Bandırmaspor ile Ankaragücü 3 puan için ter döktü.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 76 Pucko), Keny, Okan Alkan, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 70 Levent Ayçiçek), Akabueze (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Gökay Güney

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 74 Nadir Çiftçi), Ariyibi (Dk. 66 Owusu), İshak Çakmak, Zahid (Dk. 74 Chahechouhe), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 83 Cem Ekinci)

Goller: Dk. 17 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Erdem Özgenç, Dk. 84 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Öte yandan müsabakanın 49. dakikasında Bandırmaspor'dan Akabueze, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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