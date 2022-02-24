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Bandırmaspor 1–0 Adanaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bandırmaspor 1–0 Adanaspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Çetin, İsmail Şencan, Mehmet Şahan Yılmaz

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan (Dk. 82 Süleyman Luş), Mulumba, Levent Ayçiçek (Dk. 74 Osmajic), Landel (Dk. 90+2 Akabueze), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 74 Beykan Şimşek), Keny

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz (Dk. 82 Cem Özdemir), Roche, Celil Yüksel, Benasser, Fıratcan Üzüm, Kadir Keleş, Ahmethan Köse (Dk. 46 Eren Karadağ), Ciss, Tetteh

Gol: Dk. 18 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kart: Dk. 85 Cem Özdemir (Adanaspor)

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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