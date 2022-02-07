Bandırmaspor 2-4 Sivasspor | Maç sonucu

2' Sivasspor maça etkili başladı ve henüz 2. dakikada Max Gradel ile deplasmanda 1-0 öne geçti. Savunmanın eksik yakalandığı atakta Gradel topu kontrol edip rakibini geçti, şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

24' Bandırmaspor'da Lokman Gör, rakibi Kayode'ye yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

34' 10 kişi kalan Bandırmaspor, Levent Ayçiçek'in şık frikik golüyle durumu 1-1'e getirdi.

45+3' Sivasspor'da Max Gradel bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi. Savunmada yaşanan karambolde topu önünde bulan Gradel, şutunu attı. Savunmaya çarpan topla kontrpiyede kalan Hüseyin'in üstünden giden top filelerle buluştu.

54' Bandırmaspor Landel'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Levent Ayçiçek ceza sahasına sert ortasını gönderdi. Kaleci Muammer üstüne gelen topu sektirdi. Dönen topu Landel tamamladı ve 2-2'lik eşitlik geldi.

79' Sivasspor, Bandırmaspor karşısında bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Koray Altınay'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde bulunan Aaron Appindangoye kafasını vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 2-3.

84' Sivasspor'da Max Gradel kendisinin 3. takımının 4. golüne imza attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Gradel, kaleyi görür görmez şutunu attı. Top kalecinin sol köşesinden filelerle buluştu: 2-4.