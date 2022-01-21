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Bandırmaspor 2–1 BB Erzurumspor | Maç Sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Bandırmaspor 2–1 BB Erzurumspor | Maç Sonucu

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 64 Alpay Koldaş), Kerim Avcı (Dk. 82 Abdullah Balıkçı), Kenny, Okan Alkan, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 64 Beykan Şimşek), Doğan Can Davas (Dk. 82 Pucko), Caner Cavlun

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 86 Fırat Şaşı), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 36 Oltan Karakullukçu), Ahmet Canbaz (Dk. 60 Alican Özfesli), Novikovas, Olanare, Hasek, Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Lameira

Goller: Dk. 37 Kerim Avcı, Dk. 90+1 Kenny (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 17 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Mehmet Özcan, Dk. 67 Caner Cavlun, Dk. 82 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 66 Eren Tozlu, Dk. 87 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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