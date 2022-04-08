Son dakika! AFAD duyurdu! Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!Starbucks zamlı kahve fiyatları Nisan 2022 | Starbucks yeni kahve fiyatları 2022Son dakika! Adana Kozan'dan acı haber! 2 asker şehit oldu!Bandırmaspor 3 - 0 Boluspor | Maç sonucuSon dakika | Kıran kıran süren seçim sona erdi! Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar olduÜmraniyespor 2- 2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özetiBakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye ulaşım zammı tepkisi: Çok yanlış bir şey, ekonomik toplu taşıma sunmak zorundasınFatih Karagümrük 3 - 2 Kasımpaşa | Maç sonucu, özetiÇaykur Rizespor - Konyaspor maçı canlı izle | Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiTrans birey olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'inden olay sözler: Ameliyat oldum, artık memelerim var
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bandırmaspor 3 - 0 Boluspor | Maç sonucu

Bandırmaspor 3 - 0 Boluspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Boluspor'u konuk eden Bandırmaspor rakibini 3-0 mağlup etti.

Bandırmaspor 3 - 0 Boluspor | Maç sonucu

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Özcan Sultanoğlu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Dos Santos, Lokman Gör (Dk. 85 Alpay Koldaş), Okan Alkan, Caner Cavlun, Mehmet Özcan, Landel (Dk. 85 Abdullah Balıkçı), Kerim Avcı (Dk. 74 Akabueze), Levent Ayçiçek (Dk. 63 Guido Koçer), Beykan Şimşek (Dk. 63 Osmajic), Keny

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Arda Hilmi Şengül, Hakan Bilgiç, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar (Dk. 46 Eray Ataseven), Bertu Alican Özyürek (Dk. 77 Kemal Rüzgar), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Novak), Berk Yıldız, Bregu (Dk. 58 Arda Köksal), Balaj

Goller: Dk. 11 Landel, Dk. 13 Levent Ayçiçek, Dk. 37 Beykan Şimşek (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Tugay Kaçar, Dk. 80 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor), Dk. 23 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Bandırmaspor 3 - 0 Boluspor | Maç sonucu Bandırmaspor 3 - 0 Boluspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT