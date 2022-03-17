Bandırmaspor 3–1 Tuzlaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Tuzlaspor karşılaştı.

Maçın başından sonuna kadar etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip 3 puanı 3 golle almayı başardı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Yumak, Bersan Duran

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (90+2 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Mulumba (Dk. 90+2 Akabueze), Mehmet Özcan, Landel (Dk. 71 Osmajic), Levent Ayçiçek (Dk. 71 Kerim Avcı), Doğan Can Davas (Dk. 82 Beykan Şimşek), Keny

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Samet Asatekin (Dk. 67 Erhan Kartal), Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Bardhi (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Metincan Cici (Dk. 46 Ahmet Yazar), Diack, Ezeh, Safa Kınalı (Dk. 46 Onat Kutay Kurt)

Goller: Dk. 36 Levent Ayçiçek, Dk. 68 Caner Cavlun, Dk. 86 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 70 Bardhi (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Keny, Dk. 78 Okan Alkan, 90+4 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 22 Ezeh, Dk. 84 Rotman, 90+3 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)

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