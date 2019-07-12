Bandırmaspor 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı

BALIKESİR (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor, daha önce anlaşmaya varılan oyunculardan 7'siyle sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Göksel Karlahan, düzenlediği basın toplantısında, Bandırma halkının kenetlenmesini istediklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde herkesten destek beklediklerini belirten Karlahan, "Mali krizler her kulüpte var. Bu yıl şampiyonluk dedik, bunu hep birlikte başaracağız. Bugün ilk idmanı yapacağız. Hocamız, genç ve hedefi olan bir arkadaşımız. Kendisine hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Süleyman Takunyacıoğlu da 25 gündür transfer çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Takunyacıoğlu, anlaştıkları 8 futbolcunun sözleşmelerinin birer yıllık olduğunu aktararak, "Transferlerimize devam ediyoruz. Transferleri hocamızla yapıyoruz. Savunma, kenar ve alternatif kaleci düşünüyoruz. Transferin yarısını tamamladık." dedi.

Teknik direktör Serdar Bozkurt ise Bandırmaspor'un büyük bir camia olduğuna dikkat çekti.

Bandırmaspor'da kurumsal bir yapının olduğunu dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Geleceği olan bir kulübe geldiğimizi düşünüyorum. Futbolda büyük sorunlar var. Birçok kulüp kapanma noktasına geldi. Bundan sonra Bandırmaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada iyi ve duruşu olan bir takım göreceksiniz. Grupta zor deplasmanlar olacak. Bize çok oyuncu da gelmek istiyor. Toplam 40 günlük 3 ayrı kamp dönemimiz olacak. Altyapıdan 6 oyuncuyu kadromuza katacağız. 17-18 oyuncu bizim için yeterli, diğer oyuncular genç olsun, kendilerini geliştirsinler, futbola katkıları olsun."

Daha sonra Kastamonu 1966'dan sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, Sarıyer'den orta saha oyuncusu Hüseyin Bak, sol kanat oyuncusu Feyyaz Belen, Nazilli Belediyespor'dan sağ kanat oyuncusu Mazlum Demir, Gümüşhanespor'dan kaleci Hasan Hüseyin Akınay, Tokatspor'dan forvet Timur Kosovalı, Erokspor'dan sağ kanat oyuncusu Berat Satılmış'la birer yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA