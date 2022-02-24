Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Adanaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BANDIRMASPOR – ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor – Adanaspor maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR – ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor – Adanaspor maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR – ADANASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bandırmaspor – Adanaspor maçını hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Şahan Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Bayram Başkan görev alacak.