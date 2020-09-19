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Bandırmaspor – Akhisarspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda ?

TFF 1. Lig’te 2. Hafta oynanacak olan Bandırmaspor – Akhisarspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Bandırmaspor – Akhisarspor maçını canlı yayın izleyerek maçın tüm heyecanını haberimizden takip edebilirsiniz.

Bandırmaspor – Akhisarspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda ?

Bandırmaspor ile Akhisarspor takımları TRTSPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmada karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanında ev sahibi takım Bandırmaspor deplasmanda Ümraniyespor takımı karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmış, Akhisarspor takımı ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada Tuzlaspor takımı ile golsüz berabere kalmıştı.

TFF 1. Lig’te 2.hafta heyecanı Cuma akşamı oynanan Eskişehirspor ile Adanaspor maçı ile başlamış ve  karşılaşma golsüz beraberlik ile sona ermişti. TFF 1. Lig’te 2. maçları bugün oynanacak olan  Bandırmaspor – Akhisarspor mücadelesi ile devam ediyor.  Bandırmaspor – Akhisarspor karşılaşması futbolseverlerce TRT Spor ekranlarından canlı yayın ile şifresiz olarak izlenebilecektir.

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇI BAŞLAMA SAATİ

Bandırmaspor – Akhisarspor maçı 19.09.2020  Cumartesi günü saat  14:00 itibari ile başlayacaktır.

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN

Bandırmaspor – Akhisarspor maçını aşağıda yer alan kanallardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT Spor HD ,

Digiturk 86,

Turkcell TV+ 70,

Vodafone TV 70,

Kablo TV 97,

Tivibu 85,

Fil Box 74,

D-Smart 86,

Şifresiz 4A,

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

Hakan Ceylan (Hakem)

Deniz Turgut (1. Yardımcı Hakem)

Bersan Duran (2. Yardımcı Hakem)

Hasan Avcı (Dördüncü Hakem)

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇININ GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLERİ

Hakan Sivriservi (Gözlemci)

İsmail Şenoğlu (Temsilci)

Ali İhsan Sarıyılmaz (Temsilci)

TFF 1. LİG 2.HAFTA FİKSTÜRÜ

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TFF 1. LİG 1.HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU

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BANDIRMASPOR’UN MAÇLARINI OYNADIĞI BANDIRMA 17 EYLÜL STADYUMUNUN GENEL BİLGİLERİ

Bandırmaspor Futbol Kulübü maçlarını 17 Eylül Stadyumunda oynamakta olup kulüp başkanlığı görevi  ONUR GÖÇMEZ tarafından yürütülmektedir.

bandirma-17-eylul-stadyumu.jpg

Seyirci Kapasitesi : 12727 kişi

Oyun alan ölçüsü :  68 * 105

Zemin Türü:  ÇİM

Işıklandırma: YOK

Koltuklandırma: Tümü Koltuklu

Engelli tribünü: VAR

Kapalı devre kapalı kamera sistemi: VAR

BANDIRMASPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

bandirmaspor.jpg

Ali Serçek

 Benhur Keser

 Berat Satılmış

 Bora Onay Ergin

 Doğan Can Davas

 Emır Halılovıc

 Erkan Taşkıran

 Ferhan Evren (Kiralık Geldiği Takım: Galatasaray A.Ş. )

 Feyyaz Belen

 Fırat Arıkan

 Gökay Güney (Kiralık Geldiği Takım: Galatasaray A.Ş. )

 Gökhan Değirmenci

 Görkem Kıran

 Guy Lucıen Mıchel Landel

 Hakan Bilgiç

 Hüseyin Arabacıoğlu

 Hüseyin Bak

 İshak Çakmak

 Lacına Traore

 Mehmet Yiğit

 Mert Ali Atakulu

 Mıckael Franck Pote

 Onur Akbay

 Samet Katanalp

 Selçuk Alibaz

 Serkan Yavuz

 Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

 Zülküf Özer

AKHİSARSPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

akhisarspor.jpg

Ali Kaan Güneren

 Alperen Babacan

 Avdıja Vrsajevıc

 Batuhan Ataç

 Bertuğ Bayar

 Bora Yılmaz

 Çekdar Orhan

 Davut Emre Akar

 Doğukan Nelik

 Gökmen Aydoğdu

 Göksu Mutlu

 Halil Yeral

 Halil İbrahim Karavuş

 Hasan Ali Adıgüzel

 Irfan Hadzıc

 İlke Nelik

 Kadir Keleş

 Mert Efe Çölbeyi

 Mılan Lukac

 Musa Nizam

 Onurcan Güler

 Rajko Rotman

 Taha Yalçıner

 Theodor Elmar Bjarnason

 Yavuz Serkan Özbakan

BANDIRMASPOR KISA TARİHÇESİ

1965 ilk aylarında o zamanki TFF Balıkesir’e profesyonel bir takım kurarak liglere katılabileceğini bildirmişti. Balıkesir’in Federasyona Takım oluşturup Kulüp kuramayacaklarını bildirmesi üzerine, o gün iki amatör takımı olan İDMANYURDU GENÇLİK ve MARMARA GENÇLİK kulüplerinin kongrelerini toplanarak birleşme kararı almasıyla, BANDIRMASPOR Profesyonel takımı kurulma yolunda ilk adım atıldı.

Bu iki kulübün yöneticileri, Bandırmaspor’un yönetimini oluştururken renkleri BORDO-BEYAZ olarak belirlenen kulübümüzün Kurucu Başkanlığı’na HASAN SUR getirildi. Bandırmaspor’u kurmak amacıyla 5 Haziran 1965’te saat:20.00’de Şehir Kulübü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Futbol Federasyonu’nun,2.Türkiye Ligi’ne yalnız il takımlarının katılabileceği açıklaması da göz önüne alınarak kulüp tüzüğünün, BALIKESİR- BANDIRMASPOR ismiyle hazırlanması kararlaştırıldı.

Bandırmaspor tarihinin ilk sezon açılışını 26 Temmuz 1965 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Saat 15.20’de,Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda ilk konuşmayı Kulüp Başkanı Hasan SUR gerçekleştirdi.Toplantı sırasında Bandırmaspor Genel Sekreteri İzzettin PESEN telefon ederek,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün tescil işlemini gerçekleştirdiğini bildirdi.Böylece Bandırmaspor,ilk ilçe takımı olarak,2.Türkiye Ligi’ne girdi.Meclis salonundaki toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konularak,saygı duruşunda bulunuldu.

Maçlarını oynayacağı ideal bir stadı olmadığı için lig mücadelelerini Balıkesir Atatürk Stadında oynamak zorunda kalan Bandırmaspor, 1965 -1966 ve 1966 -1967 sezonlarında 2. Milli Ligde Balıkesir – Bandırmaspor adı ile Balıkesir’de mücadele etti.

Balıkesir’deki ilk resmi Mili Lig maçını 5 Eylül 1965 tarihinde Balıkesir Atatürk Stadında Sarıyer ile yapan Bandırmaspor bu karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bilmiştir. Bandırmaspor, Sarıyer karşılaşmasına takımın Genel Kaptanlığını hem de Teknik Direktörlüğünü yapan Çetin ZEYBEK yönetiminde SeracettinKIRKLAR’ın kaptanlığında sahaya çıkmıştır.



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