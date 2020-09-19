Bandırmaspor – Akhisarspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda ?
TFF 1. Lig’te 2. Hafta oynanacak olan Bandırmaspor – Akhisarspor Maçının Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Gün oynanacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Bandırmaspor – Akhisarspor maçını canlı yayın izleyerek maçın tüm heyecanını haberimizden takip edebilirsiniz.
Bandırmaspor ile Akhisarspor takımları TRTSPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmada karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanında ev sahibi takım Bandırmaspor deplasmanda Ümraniyespor takımı karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmış, Akhisarspor takımı ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada Tuzlaspor takımı ile golsüz berabere kalmıştı.
TFF 1. Lig’te 2.hafta heyecanı Cuma akşamı oynanan Eskişehirspor ile Adanaspor maçı ile başlamış ve karşılaşma golsüz beraberlik ile sona ermişti. TFF 1. Lig’te 2. maçları bugün oynanacak olan Bandırmaspor – Akhisarspor mücadelesi ile devam ediyor. Bandırmaspor – Akhisarspor karşılaşması futbolseverlerce TRT Spor ekranlarından canlı yayın ile şifresiz olarak izlenebilecektir.
BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇI BAŞLAMA SAATİ
Bandırmaspor – Akhisarspor maçı 19.09.2020 Cumartesi günü saat 14:00 itibari ile başlayacaktır.
BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN
Bandırmaspor – Akhisarspor maçını aşağıda yer alan kanallardan canlı olarak takip edebilirsiniz.
TRT Spor HD ,
Digiturk 86,
Turkcell TV+ 70,
Vodafone TV 70,
Kablo TV 97,
Tivibu 85,
Fil Box 74,
D-Smart 86,
Şifresiz 4A,
BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ
Hakan Ceylan (Hakem)
Deniz Turgut (1. Yardımcı Hakem)
Bersan Duran (2. Yardımcı Hakem)
Hasan Avcı (Dördüncü Hakem)
BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇININ GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLERİ
Hakan Sivriservi (Gözlemci)
İsmail Şenoğlu (Temsilci)
Ali İhsan Sarıyılmaz (Temsilci)
TFF 1. LİG 2.HAFTA FİKSTÜRÜ
TFF 1. LİG 1.HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU
BANDIRMASPOR’UN MAÇLARINI OYNADIĞI BANDIRMA 17 EYLÜL STADYUMUNUN GENEL BİLGİLERİ
Bandırmaspor Futbol Kulübü maçlarını 17 Eylül Stadyumunda oynamakta olup kulüp başkanlığı görevi ONUR GÖÇMEZ tarafından yürütülmektedir.
Seyirci Kapasitesi : 12727 kişi
Oyun alan ölçüsü : 68 * 105
Zemin Türü: ÇİM
Işıklandırma: YOK
Koltuklandırma: Tümü Koltuklu
Engelli tribünü: VAR
Kapalı devre kapalı kamera sistemi: VAR
BANDIRMASPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )
Ali Serçek
Benhur Keser
Berat Satılmış
Bora Onay Ergin
Doğan Can Davas
Emır Halılovıc
Erkan Taşkıran
Ferhan Evren (Kiralık Geldiği Takım: Galatasaray A.Ş. )
Feyyaz Belen
Fırat Arıkan
Gökay Güney (Kiralık Geldiği Takım: Galatasaray A.Ş. )
Gökhan Değirmenci
Görkem Kıran
Guy Lucıen Mıchel Landel
Hakan Bilgiç
Hüseyin Arabacıoğlu
Hüseyin Bak
İshak Çakmak
Lacına Traore
Mehmet Yiğit
Mert Ali Atakulu
Mıckael Franck Pote
Onur Akbay
Samet Katanalp
Selçuk Alibaz
Serkan Yavuz
Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Zülküf Özer
AKHİSARSPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )
Ali Kaan Güneren
Alperen Babacan
Avdıja Vrsajevıc
Batuhan Ataç
Bertuğ Bayar
Bora Yılmaz
Çekdar Orhan
Davut Emre Akar
Doğukan Nelik
Gökmen Aydoğdu
Göksu Mutlu
Halil Yeral
Halil İbrahim Karavuş
Hasan Ali Adıgüzel
Irfan Hadzıc
İlke Nelik
Kadir Keleş
Mert Efe Çölbeyi
Mılan Lukac
Musa Nizam
Onurcan Güler
Rajko Rotman
Taha Yalçıner
Theodor Elmar Bjarnason
Yavuz Serkan Özbakan
BANDIRMASPOR KISA TARİHÇESİ
1965 ilk aylarında o zamanki TFF Balıkesir’e profesyonel bir takım kurarak liglere katılabileceğini bildirmişti. Balıkesir’in Federasyona Takım oluşturup Kulüp kuramayacaklarını bildirmesi üzerine, o gün iki amatör takımı olan İDMANYURDU GENÇLİK ve MARMARA GENÇLİK kulüplerinin kongrelerini toplanarak birleşme kararı almasıyla, BANDIRMASPOR Profesyonel takımı kurulma yolunda ilk adım atıldı.
Bu iki kulübün yöneticileri, Bandırmaspor’un yönetimini oluştururken renkleri BORDO-BEYAZ olarak belirlenen kulübümüzün Kurucu Başkanlığı’na HASAN SUR getirildi. Bandırmaspor’u kurmak amacıyla 5 Haziran 1965’te saat:20.00’de Şehir Kulübü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Futbol Federasyonu’nun,2.Türkiye Ligi’ne yalnız il takımlarının katılabileceği açıklaması da göz önüne alınarak kulüp tüzüğünün, BALIKESİR- BANDIRMASPOR ismiyle hazırlanması kararlaştırıldı.
Bandırmaspor tarihinin ilk sezon açılışını 26 Temmuz 1965 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Saat 15.20’de,Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda ilk konuşmayı Kulüp Başkanı Hasan SUR gerçekleştirdi.Toplantı sırasında Bandırmaspor Genel Sekreteri İzzettin PESEN telefon ederek,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün tescil işlemini gerçekleştirdiğini bildirdi.Böylece Bandırmaspor,ilk ilçe takımı olarak,2.Türkiye Ligi’ne girdi.Meclis salonundaki toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konularak,saygı duruşunda bulunuldu.
Maçlarını oynayacağı ideal bir stadı olmadığı için lig mücadelelerini Balıkesir Atatürk Stadında oynamak zorunda kalan Bandırmaspor, 1965 -1966 ve 1966 -1967 sezonlarında 2. Milli Ligde Balıkesir – Bandırmaspor adı ile Balıkesir’de mücadele etti.
Balıkesir’deki ilk resmi Mili Lig maçını 5 Eylül 1965 tarihinde Balıkesir Atatürk Stadında Sarıyer ile yapan Bandırmaspor bu karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bilmiştir. Bandırmaspor, Sarıyer karşılaşmasına takımın Genel Kaptanlığını hem de Teknik Direktörlüğünü yapan Çetin ZEYBEK yönetiminde SeracettinKIRKLAR’ın kaptanlığında sahaya çıkmıştır.