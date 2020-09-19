Bandırmaspor – Akhisarspor maçı canlı yayın izle| Maç Hangi Kanalda ?

Bandırmaspor ile Akhisarspor takımları TRTSPOR ekranlarında canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmada karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig’te 1. Hafta heyecanında ev sahibi takım Bandırmaspor deplasmanda Ümraniyespor takımı karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmış, Akhisarspor takımı ise kendi evinde oynadığı karşılaşmada Tuzlaspor takımı ile golsüz berabere kalmıştı.

TFF 1. Lig’te 2.hafta heyecanı Cuma akşamı oynanan Eskişehirspor ile Adanaspor maçı ile başlamış ve karşılaşma golsüz beraberlik ile sona ermişti. TFF 1. Lig’te 2. maçları bugün oynanacak olan Bandırmaspor – Akhisarspor mücadelesi ile devam ediyor. Bandırmaspor – Akhisarspor karşılaşması futbolseverlerce TRT Spor ekranlarından canlı yayın ile şifresiz olarak izlenebilecektir.

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇI BAŞLAMA SAATİ

Bandırmaspor – Akhisarspor maçı 19.09.2020 Cumartesi günü saat 14:00 itibari ile başlayacaktır.

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN

<strong>TRT SPOR HD CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ</strong>

Bandırmaspor – Akhisarspor maçını aşağıda yer alan kanallardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRT Spor HD ,

Digiturk 86,

Turkcell TV+ 70,

Vodafone TV 70,

Kablo TV 97,

Tivibu 85,

Fil Box 74,

D-Smart 86,

Şifresiz 4A,

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

Hakan Ceylan (Hakem)

Deniz Turgut (1. Yardımcı Hakem)

Bersan Duran (2. Yardımcı Hakem)

Hasan Avcı (Dördüncü Hakem)

BANDIRMASPOR – AKHİSARSPOR MAÇININ GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLERİ

Hakan Sivriservi (Gözlemci)

İsmail Şenoğlu (Temsilci)

Ali İhsan Sarıyılmaz (Temsilci)

TFF 1. LİG 2.HAFTA FİKSTÜRÜ

TFF 1. LİG 1.HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU

BANDIRMASPOR’UN MAÇLARINI OYNADIĞI BANDIRMA 17 EYLÜL STADYUMUNUN GENEL BİLGİLERİ

Bandırmaspor Futbol Kulübü maçlarını 17 Eylül Stadyumunda oynamakta olup kulüp başkanlığı görevi ONUR GÖÇMEZ tarafından yürütülmektedir.

Seyirci Kapasitesi : 12727 kişi

Oyun alan ölçüsü : 68 * 105

Zemin Türü: ÇİM

Işıklandırma: YOK

Koltuklandırma: Tümü Koltuklu

Engelli tribünü: VAR

Kapalı devre kapalı kamera sistemi: VAR

BANDIRMASPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

Ali Serçek

Benhur Keser

Berat Satılmış

Bora Onay Ergin

Doğan Can Davas

Emır Halılovıc

Erkan Taşkıran

Ferhan Evren (Kiralık Geldiği Takım: Galatasaray A.Ş. )

Feyyaz Belen

Fırat Arıkan

Gökay Güney (Kiralık Geldiği Takım: Galatasaray A.Ş. )

Gökhan Değirmenci

Görkem Kıran

Guy Lucıen Mıchel Landel

Hakan Bilgiç

Hüseyin Arabacıoğlu

Hüseyin Bak

İshak Çakmak

Lacına Traore

Mehmet Yiğit

Mert Ali Atakulu

Mıckael Franck Pote

Onur Akbay

Samet Katanalp

Selçuk Alibaz

Serkan Yavuz

Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Zülküf Özer

AKHİSARSPOR FUTBOL KULÜBÜ TAKIM KADROSU ( 2020- 2021 SEZONU )

Ali Kaan Güneren

Alperen Babacan

Avdıja Vrsajevıc

Batuhan Ataç

Bertuğ Bayar

Bora Yılmaz

Çekdar Orhan

Davut Emre Akar

Doğukan Nelik

Gökmen Aydoğdu

Göksu Mutlu

Halil Yeral

Halil İbrahim Karavuş

Hasan Ali Adıgüzel

Irfan Hadzıc

İlke Nelik

Kadir Keleş

Mert Efe Çölbeyi

Mılan Lukac

Musa Nizam

Onurcan Güler

Rajko Rotman

Taha Yalçıner

Theodor Elmar Bjarnason

Yavuz Serkan Özbakan

BANDIRMASPOR KISA TARİHÇESİ

1965 ilk aylarında o zamanki TFF Balıkesir’e profesyonel bir takım kurarak liglere katılabileceğini bildirmişti. Balıkesir’in Federasyona Takım oluşturup Kulüp kuramayacaklarını bildirmesi üzerine, o gün iki amatör takımı olan İDMANYURDU GENÇLİK ve MARMARA GENÇLİK kulüplerinin kongrelerini toplanarak birleşme kararı almasıyla, BANDIRMASPOR Profesyonel takımı kurulma yolunda ilk adım atıldı.

Bu iki kulübün yöneticileri, Bandırmaspor’un yönetimini oluştururken renkleri BORDO-BEYAZ olarak belirlenen kulübümüzün Kurucu Başkanlığı’na HASAN SUR getirildi. Bandırmaspor’u kurmak amacıyla 5 Haziran 1965’te saat:20.00’de Şehir Kulübü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Futbol Federasyonu’nun,2.Türkiye Ligi’ne yalnız il takımlarının katılabileceği açıklaması da göz önüne alınarak kulüp tüzüğünün, BALIKESİR- BANDIRMASPOR ismiyle hazırlanması kararlaştırıldı.

Bandırmaspor tarihinin ilk sezon açılışını 26 Temmuz 1965 Pazartesi günü gerçekleştirdi. Saat 15.20’de,Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda ilk konuşmayı Kulüp Başkanı Hasan SUR gerçekleştirdi.Toplantı sırasında Bandırmaspor Genel Sekreteri İzzettin PESEN telefon ederek,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün tescil işlemini gerçekleştirdiğini bildirdi.Böylece Bandırmaspor,ilk ilçe takımı olarak,2.Türkiye Ligi’ne girdi.Meclis salonundaki toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konularak,saygı duruşunda bulunuldu.

Maçlarını oynayacağı ideal bir stadı olmadığı için lig mücadelelerini Balıkesir Atatürk Stadında oynamak zorunda kalan Bandırmaspor, 1965 -1966 ve 1966 -1967 sezonlarında 2. Milli Ligde Balıkesir – Bandırmaspor adı ile Balıkesir’de mücadele etti.

Balıkesir’deki ilk resmi Mili Lig maçını 5 Eylül 1965 tarihinde Balıkesir Atatürk Stadında Sarıyer ile yapan Bandırmaspor bu karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bilmiştir. Bandırmaspor, Sarıyer karşılaşmasına takımın Genel Kaptanlığını hem de Teknik Direktörlüğünü yapan Çetin ZEYBEK yönetiminde SeracettinKIRKLAR’ın kaptanlığında sahaya çıkmıştır.