TFF 1. Lig'inde heyecan sürüyor. Ligin ikinci haftasında Bandırmaspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Sezona, Ümraniyespor deplasmanında mağlubiyetle başlayan Bandırmaspor, bu hafta evinde Akhisarspor'u ağırlıyor. Akhisarspor ise geçtiğimiz hafta kendi evinde ligin yeni ekibi Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. İki takımda ligdeki ilk galibiyetlerini almak için zorlu mücadelede oldukça istekli oynayacaktır. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Bandırmaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadele, 19 Eylül Cumartesi günü, saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma, Bandırma 17 Eylül stadyumunda oynanacak. Zorlu maçın hakemi, Hakan Ceylan olacak. Ceylan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Bersan Duran üstlenecek.

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bandırmaspor ve Akhisarspor arasında oynanacak mücadele, TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasından ötürü TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma, aynı zamanda beIN SPORTS HD MAX 1 kanalından da izlenebilir.