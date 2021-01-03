TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 17. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Bandırmaspor-Altay maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Bandırmaspor toplamda 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde Altay toplamda 5 maçtır kazanıyor. Bandırmaspor, bu sezon, 16 maçta 21 puan topladı ve 10. sıradaki yerini aldı. Altay ise 16 maçta 32 puan topladı ve 1. sırada bulundu. Peki, Bandırmaspor-Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Bandırmaspor-Altay maçı, saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Emre Malok yönetecek. Emre Malok'un yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Hakan Karabalcık üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon öncesinde TRT ve Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Ligde bu hafta oynanacak Bandırmaspor-Altay maçı da bugün saat 13.30'da TRT Spor'da futbolseverler ile buluşacak.