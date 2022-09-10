Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasındaki Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 11 Eylül Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.30'da başlayan maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Bilgiç'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Cemal Alpay yapıyor.

BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 5.haftasındaki Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ