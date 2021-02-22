Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle |TRT Avaz canlı yayın izle

Koronavirüs salgının gölgesinde futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda 23.haffa maçında geçtiğimiz haftayı puansız kapatan Bandırmaspor evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 1.Lig'de oynadığı 22 maçta 30 puanla 10.sırada yer alan Bandırmaspor, topladığı 37 puanla 7.sırada yer alan Ankara Keçirörengücü'nü ağırlayacak. 23.haftada oynanacak olan Bandırmaspor- Ankara Keçirörengücü maçı saat 14.00'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda 22 Şubat Salı günü oynanacak.

Mücadeleyi Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Gökhan Arcın yapacak. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre maçın dördüncü hakemi ise Şeref Taştan olacak.

Bandırmaspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak olan mücadele TRT Avaz'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Bandırmaspor: Gökhan, Orhan, Gökay, Onur, Abdürrahim, Selçuk, İshak, Doğancan, Taha, Erkan, Pote.

Ankara Keçiörengücü: Metin, Abdülkadir, Fatih, Mehmet Dingil, Soner, Cem, Uğur, Mustafa, Burak, Barış Alper, Eze.

BANDIRMASPOR ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE |TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE

Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak olan TFF 1. Lig 23.hafta maçını TRT Avaz'dan canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE