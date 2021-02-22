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Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü 23.hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda 23.haffa maçında geçtiğimiz haftayı puansız kapatan Bandırmaspor evinde  Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. 

BANDIRMASPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?  

TFF 1.Lig'de oynadığı 22 maçta 30 puanla 10.sırada yer alan Bandırmaspor, topladığı 37 puanla 7.sırada yer alan Ankara Keçirörengücü'nü ağırlayacak. 23.haftada oynanacak olan Bandırmaspor- Ankara Keçirörengücü maçı saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumunda 22 Şubat Salı günü oynanacak. 

Mücadeleyi Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Gökhan Arcın yapacak. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre maçın dördüncü hakemi ise Şeref Taştan olacak. 

Bandırmaspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak olan mücadele TRT Avaz'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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