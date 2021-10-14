Bandırmaspor - Ankaragücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ankaragücü takımlarının kozlarını paylaşacağı maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Ankaragücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

BANDIRMASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bandırmaspor - Ankaragücü maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Bandırmaspor - Ankaragücü maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Bu maçı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Akdağ olacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ