TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Ankaragücü takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Bandırmaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BANDIRMASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Ankaragücü maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Ankaragücü maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Akdağ olacak.