Bandırmaspor - Ankaraspor canlı izle

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 15. haftada karşılaşacak olan Bandırmaspor - Ankaraspor maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 14 maça çıkan Bandırmaspor, 15 puanla 10. sırada bulunuyor. Ankaraspor ise 13 maçta 9 puan toplayarak 17. sırada yerini aldı. Ankaraspor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR-ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor ve Ankaraspor arasında oynanacak olan 15. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Furkan Ürün üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Ligde oynanacak olan Bandırmaspor - Ankaraspor maçını da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Avaz'dan takip edebilirsiniz.

BANDIRMASPOR- ANKARASPOR CANLI İZLE

Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Mehmet, Gökay, Abdurrahim, M.Ba. Landel, Pote, Selçuk, Halilovic, Traore

Ankaraspor: Berk, Ali, Gökhan, Fatih, Mahmut, Barış, Stanojevic, Ayuk, Beykan, Ali Rıza, Umar

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