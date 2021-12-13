TFF 1. Lig'de futbol şöleni 17. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Ara haftada oynanacak müsabakalar ile fikstür iyice sıkışacak. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Balıkesirspor takımları karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BANDIRMASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı 15 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı TRT Sport'dan naklen yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçını hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adem Cinek görev alacak.