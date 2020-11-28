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Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Pazar gününün maçları arasında bulunan Bandırmaspor - Balıkesirspor mücadelesini tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Peki, Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar....

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Haftanın zorlu maçları arasında yer alan Bandırmaspor - Balıkesirspor maçını tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Ligde evinde dört maçtır kazanamayan Bandırmaspor, deplasmandaki son iki maçını kazanan Balıkesirspor'a karşı mücadele edecek. Bandırmaspor, 10 maçta topladığı 8 puan ile 14. sırada yer alırken, Balıkesirspor, 10 maçta 14 puanla 9. bulunuyor. Peki, Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı, 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Mehmet Şengül üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı da Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Avaz ekranlarından naklen izlenebilecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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