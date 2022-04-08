Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu yapıyor.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç, TRT AVAZ kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

12. OKAN ALKAN

3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS

4. LOKMAN GÖR

22. CANER CAVLUN

14. MEHMET ÖZCAN

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

10. KERİM AVCI

33. LEVENT AYÇİÇEK

80. BEYKAN ŞİMŞEK

BOLUSPOR İLK 11

1. GENTIAN SELMANI

4. FETHİ ÖZER

5. TUGAY KACAR

10. DEJVİ BREGU

14. HAKAN BİLGİÇ

15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL

19. GÖKHAN KARADENİZ

61. BÜLENT CEVAHİR

67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK

77. BERK YILDIZ

99. BEKİM BALAJ

11. PHILIPPE PAULIN KENY