Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...
BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu yapıyor.
BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE
BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç, TRT AVAZ kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BANDIRMASPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS
4. LOKMAN GÖR
22. CANER CAVLUN
14. MEHMET ÖZCAN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
10. KERİM AVCI
33. LEVENT AYÇİÇEK
80. BEYKAN ŞİMŞEK
BOLUSPOR İLK 11
1. GENTIAN SELMANI
4. FETHİ ÖZER
5. TUGAY KACAR
10. DEJVİ BREGU
14. HAKAN BİLGİÇ
15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL
19. GÖKHAN KARADENİZ
61. BÜLENT CEVAHİR
67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK
77. BERK YILDIZ
99. BEKİM BALAJ
11. PHILIPPE PAULIN KENY