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Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki  maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Boluspor maçı canlı izle | Bandırmaspor - Boluspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde... 

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem  Turgut Doman yönetiyor. Doman'ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Özcan Sultanoğlu yapıyor.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE 

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Bandırmaspor ile Boluspor arasındaki maç, TRT AVAZ kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 2  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports Max 2, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS
4. LOKMAN GÖR
22. CANER CAVLUN
14. MEHMET ÖZCAN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
10. KERİM AVCI
33. LEVENT AYÇİÇEK
80. BEYKAN ŞİMŞEK

BOLUSPOR İLK 11

1. GENTIAN SELMANI
4. FETHİ ÖZER
5. TUGAY KACAR
10. DEJVİ BREGU
14. HAKAN BİLGİÇ
15. ARDA HİLMİ ŞENGÜL
19. GÖKHAN KARADENİZ
61. BÜLENT CEVAHİR
67. BERTU ALİCAN ÖZYÜREK
77. BERK YILDIZ
99. BEKİM BALAJ
11. PHILIPPE PAULIN KENY

Bölge Gündem Editör Ekibi
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