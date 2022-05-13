Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Bursaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor - Bursaspor maçı canlı izle |Bandırmaspor - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Bandırmaspor- Bursaspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mustafa Savranlar yapıyor.

BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

12. OKAN ALKAN

5. ALPAY KOLDAŞ

4. LOKMAN GÖR

22. CANER CAVLUN

14. MEHMET ÖZCAN

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

10. KERİM AVCI

11. PHILIPPE PAULIN KENY

80. BEYKAN ŞİMŞEK

30. MILUTIN OSMAJIC

BURSASPOR İLK 11

1. CANBERK YURDAKUL

7. NAMIK ALASKAROV

14. HASAN AYAROĞLU

30. MEHMET ERDEM UĞURLU

31. LUKA CAPAN

33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR

36. BURAK ALTIPARMAK

45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA

52. UĞUR KAAN YILDIZ

67. ENVER CENK ŞAHİN

70. MASSIMO BRUNO