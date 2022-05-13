Bandırmaspor - Bursaspor maçı canlı izle |Bandırmaspor - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 37. hafta maçında Bandırmaspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Bursaspor maçı canlı izle |Bandırmaspor - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de heyecan 37.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Bursaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor - Bursaspor maçı canlı izle |Bandırmaspor - Bursaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 37.haftasında Bandırmaspor- Bursaspor maçı 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mustafa Savranlar yapıyor.
BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE
BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak izlenebilecek.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BANDIRMASPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
5. ALPAY KOLDAŞ
4. LOKMAN GÖR
22. CANER CAVLUN
14. MEHMET ÖZCAN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
10. KERİM AVCI
11. PHILIPPE PAULIN KENY
80. BEYKAN ŞİMŞEK
30. MILUTIN OSMAJIC
BURSASPOR İLK 11
1. CANBERK YURDAKUL
7. NAMIK ALASKAROV
14. HASAN AYAROĞLU
30. MEHMET ERDEM UĞURLU
31. LUKA CAPAN
33. NICOLAS MAURICIO ZALAZAR
36. BURAK ALTIPARMAK
45. JOAO PEDRO SOUSA SILVA
52. UĞUR KAAN YILDIZ
67. ENVER CENK ŞAHİN
70. MASSIMO BRUNO