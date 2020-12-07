TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Bandırmaspor - Bursaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Bandırmaspor toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bursaspor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. Bandırmaspor, 12 maçta topladığı 12 puanla ligin 15. sırasında yer alıyor. Bursaspor ise 12 maçta 14 puana ulaşarak 9. sırada bulunuyor. Peki, Bandırmaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Bandırmaspor - Bursaspor mücadelesi, 8 Aralık Salı günü saat 13.30'da futbolseverler ile buluşacak. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini hakem, Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bandırmaspor - Bursaspor maçı da Salı günü saat 13.30'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.