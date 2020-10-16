TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Haftanın ilk maçlarından birisi Bandırmaspor - Eskişehirspor arasında oynanacak. Geçtiğimiz yıl 2. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor, bu yıl 1. Lig'de çıktığı 4 maçta 4 puan toplayabildi ve 13. sırada yer aldı. Eskişehirspor ise kötü gidişatını sürdürüyor. Köklü kulüp, bu sezon çıktığı 4 maçta yalnızca 2 puan topladı ve 16. sırada yer aldı. Peki, Bandırmaspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

BANDIRMASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak olan Bandırmaspor - Eskişehirspor mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Caner Ak tarafından yönetilecek. Caner Ak'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kağan Çalışır ve Furkan Ürün üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bandırmaspor - Eskişehirspor mücadelesi de Cumartesi saat 13.30'da TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.