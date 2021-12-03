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Bandırmaspor - Gençlerbirliği canlı izle | Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Bandırmaspor - Gençlerbirliği canlı izle | Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki haberimizde...

Bandırmaspor - Gençlerbirliği canlı izle | Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Avaz canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Bandırmaspor ile Gençlerbirliği'nin karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için bizlerde Bandırmaspor - Gençlerbirliği canlı izle | Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE | BANDIRMASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT 

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Murat Memişoğlu ve Kemal Mav, yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak. 

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE | BANDIRMASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT 

 

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