TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Bandırmaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Murat Memişoğlu ve Kemal Mav, yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.