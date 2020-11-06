Bandırmaspor - Giresunspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

TFF 1. Lig'de heyecan sürüyor. Milyonlarca futbolseverin takipçisi olduğu 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçları arasında bulunan Bandırmaspor - Giresunspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezon ligde Bandırmaspor evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Giresunspor ise son 7 maçında 11 puan toplayarak 9'uncu sıranın sahibi oldu. Peki, Bandırmaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BANDIRMASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçında Bandırmaspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, 7 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Murat Erdoğan yönetecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mert Bulut üstlenecek.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu sezon tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen yayınlama hakkını alan TRT, futbolseverleri mutlu etmişti. 9. haftada oynanacak olan Bandırmaspor - Giresunspor maçı da 7 Kasım Cumartesi saat 13.30'da TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Bandırmaspor XI: Gökhan, Orhan, Abdurrahim, Fırat, Onur, İshak, Landel, Sarne, Rahmi Anıl, Del Valle, Pote

Giresunspor XI: Tolgahan, Diarra, Hüsamettin, Mehmet, Eren,Nalepa, Balde, Sadi, Sergio, Hayrullah, Caner Hüseyin