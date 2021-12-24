Bandırmaspor – İstanbulspor canlı izle | Bandırmaspor – İstanbulspor TRT AVAZ canlı yayın izle linki
Spor Toto 1. Lig’in 19.haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldiği maçı izlemek isteyenler için Bandırmaspor – İstanbulspor canlı izle | Bandırmaspor – İstanbulspor TRT AVAZ canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta başladı. Bu kapsamda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – İstanbulspor canlı izle | Bandırmaspor – İstanbulspor TRT AVAZ canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.
BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak.
Zorlu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik’in yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Mert Bulut yapacak.
BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR CANLI İZLE
BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan zorlu mücadele BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ’dan şifresiz olarak izlenebilecek.
TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR İLK 11
BANDIRMASPOR İLK 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
12. OKAN ALKAN
3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS
4. LOKMAN GÖR
22. CANER CAVLUN
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL
6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA
10. KERİM AVCI
27. MATEJ PUCKO
11. PHILIPPE PAULIN KENY
41. BURAK SÜLEYMAN
Yedekler
1. HÜSEYİN KOÇ
73. SÜLEYMAN LUŞ
28. BİLAL CEYLAN
19. BERKE GÖRGÜN
17. DOĞAN CAN DAVAS
21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE
33. LEVENT AYÇİÇEK
7. GUIDO KOÇER
9. ARB MANAJ
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
İSTANBULSPOR İLK 11
1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL
3. TUNCER DUHAN AKSU
6. BERKAY GÖRMEZ
9. İBRAHİM YILMAZ
13. OĞUZHAN BERBER
20. FERHAT YAZGAN
24. MUAMMER SARIKAYA
27. VALON ETHEMI
50. MICHAEL OLOGO INAINFE
57. MELİH KABASAKAL
66. ALİ YAŞAR
Yedekler
40. MARIN LJUBIC
11. ALDIN CAJIC
17. PATRICK ETOGA ATCHOM
19. EMİR KAAN GÜLTEKİN
33. FATİH TULTAK
44. YUSUF ALİ ÖZER
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
61. CAFER TOSUN
77. KAĞAN MİRAY BAĞIŞ
Teknik Sorumlu
MEHMET HÜSEYİN DALGIÇ