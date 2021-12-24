Bandırmaspor – İstanbulspor canlı izle | Bandırmaspor – İstanbulspor TRT AVAZ canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de 19.hafta heyecanı hafta başladı. Bu kapsamda Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – İstanbulspor canlı izle | Bandırmaspor – İstanbulspor TRT AVAZ canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan maç, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik’in yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Mert Bulut yapacak.

BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR CANLI İZLE

BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanan zorlu mücadele BeIN Sports Max HD 2 kanalından şifreli, TRT AVAZ’dan şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR – İSTANBULSPOR TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR İLK 11

BANDIRMASPOR İLK 11

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

12. OKAN ALKAN

3. ALLYSON AIRES DOS SANTOS

4. LOKMAN GÖR

22. CANER CAVLUN

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL

6. REMİ JOSE MİCHEL MULUMBA

10. KERİM AVCI

27. MATEJ PUCKO

11. PHILIPPE PAULIN KENY

41. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler

1. HÜSEYİN KOÇ

73. SÜLEYMAN LUŞ

28. BİLAL CEYLAN

19. BERKE GÖRGÜN

17. DOĞAN CAN DAVAS

21. CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE

33. LEVENT AYÇİÇEK

7. GUIDO KOÇER

9. ARB MANAJ

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL

İSTANBULSPOR İLK 11

1. MUHAMMED ALPEREN UYSAL

3. TUNCER DUHAN AKSU

6. BERKAY GÖRMEZ

9. İBRAHİM YILMAZ

13. OĞUZHAN BERBER

20. FERHAT YAZGAN

24. MUAMMER SARIKAYA

27. VALON ETHEMI

50. MICHAEL OLOGO INAINFE

57. MELİH KABASAKAL

66. ALİ YAŞAR

Yedekler

40. MARIN LJUBIC

11. ALDIN CAJIC

17. PATRICK ETOGA ATCHOM

19. EMİR KAAN GÜLTEKİN

33. FATİH TULTAK

44. YUSUF ALİ ÖZER

48. MERTAN CANER ÖZTÜRK

61. CAFER TOSUN

77. KAĞAN MİRAY BAĞIŞ

Teknik Sorumlu

MEHMET HÜSEYİN DALGIÇ