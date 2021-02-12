Fahriye Evcen'in siyah elbiseli pozu sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit bile kayıtsız kalamadıİstanbul'da kuş bile uçmuyor! Kısıtlama nedeniyle mega kente sessizlik çöktüÜmraniyespor-Eskişehirspor maçı canlı izle |TRT AVAZ canlı yayın izleBilim Kurulu Üyesi Akın'dan uyarı: Vuhan'daki virüsten çok daha hızlı yayılıyor!Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleÜç aylar orucu iftar saati | İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa iftar vaktiSon dakika | Trabzonspor'da 3 oyuncuda koronavirüs tespit edildiDemet Akalın'dan kötü haber: Koronavirüs testi pozitif çıktıSON DAKİKA! Somali'de şiddetli patlamaYeniden Kuruluş Anayasası nedir, ne demek?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşılaşıyor.Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler de Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle konularını araştırıyor.

Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 27 puanla 10. sırada bulunan Bandırmaspor, orta sıralardan uzaklaşarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. İstanbulspor ise 40 puanla 2. sırada bulunuyor ve bu sezon Süper Lig'e yükselecek favori takımlar arasında gösteriliyor. Peki, Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Bandırmaspor-İstanbulspor karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Bandırmaspor evinde 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde İstanbulspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Bandırmaspor: Gökhan, Orhan, Gökay, Onur, Abdurrahim, Hakan, Landel, Torje, Selçuk, Halilovic, Pote

İstanbulspor: Alperen, Melih, Atchom, Wellington, Ali, Eslem, Onur, Kerem, Abazaj, İbrahim, Ethem

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bandırmaspor-İstanbulspor maçı da cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek. 

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği maçı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

MÜCADELEYİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT