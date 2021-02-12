Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşılaşıyor.Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler de Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle konularını araştırıyor.
TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 27 puanla 10. sırada bulunan Bandırmaspor, orta sıralardan uzaklaşarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. İstanbulspor ise 40 puanla 2. sırada bulunuyor ve bu sezon Süper Lig'e yükselecek favori takımlar arasında gösteriliyor. Peki, Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Bandırmaspor-İstanbulspor karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Bandırmaspor evinde 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde İstanbulspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.
BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Bandırmaspor: Gökhan, Orhan, Gökay, Onur, Abdurrahim, Hakan, Landel, Torje, Selçuk, Halilovic, Pote
İstanbulspor: Alperen, Melih, Atchom, Wellington, Ali, Eslem, Onur, Kerem, Abazaj, İbrahim, Ethem
HANGİ KANALDA?
Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bandırmaspor-İstanbulspor maçı da cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.
BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği maçı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.