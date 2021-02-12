Bandırmaspor-İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Bu sezon, 27 puanla 10. sırada bulunan Bandırmaspor, orta sıralardan uzaklaşarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. İstanbulspor ise 40 puanla 2. sırada bulunuyor ve bu sezon Süper Lig'e yükselecek favori takımlar arasında gösteriliyor. Peki, Bandırmaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Bandırmaspor-İstanbulspor karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Bandırmaspor evinde 3 maçtır kazanıyor. Bu ligde İstanbulspor deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Bandırmaspor: Gökhan, Orhan, Gökay, Onur, Abdurrahim, Hakan, Landel, Torje, Selçuk, Halilovic, Pote

İstanbulspor: Alperen, Melih, Atchom, Wellington, Ali, Eslem, Onur, Kerem, Abazaj, İbrahim, Ethem

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bandırmaspor-İstanbulspor maçı da cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği maçı TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.