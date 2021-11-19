2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Bandırmaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Bandırmaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Kocaelispor maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Kocaelispor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bandırmaspor - Kocaelispor maçını hakem Caner Ak yönetecek. Ak'ın yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Tarık Gültan görev alacak.