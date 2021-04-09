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Bandırmaspor- Menemenspor maçı canlı izle |TRT AVAZ canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 29.hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler Bandırmaspor- Menemenspor maçı canlı izle |TRT AVAZ canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Bandırmaspor- Menemenspor maçı canlı izle |TRT AVAZ canlı yayın izle

Futbol heyecanının aralıksız sürdüğü TFF 1.Lig'de heyecan oynanan 29.hafta mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda ligin orta sıralarında yer alan Bandırmaspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak.

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor ile Menemenspor arasında oynanacak olan maç 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bandırmaspor 17 Eylül  Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadele Bein Sports Max 1 kanalından şifreli, TRT AVAZ'dan  şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak  ve Gökhan Barcın yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE

Bandırmaspor ile Menemenspor arasında oynanan maçı TRT AVAZ'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRT AVAZ canlı yayın izle

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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