TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Bandırmaspor - Menemenspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI CANLI İZLE

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Bandırmaspor - Menemenspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Heyecan dolu bu mücadele TRT Avaz ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler. TRT Avaz kanalını canlı olarak izlemek için Bandırmaspor - Menemenspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.