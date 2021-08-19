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Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Maç Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu bu mücadele TRT Avaz ekranlarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.

Bandırmaspor - Menemenspor maçının hakemi Burak Pakkan olacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Suat Güz ve Onur Gülter yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eren Özyemişçioğlu olacak.

Bandırmaspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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