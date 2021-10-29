TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam ediyor.. Bu kapsamda Bandırmaspor'un evinde Samsunspor'u konuk ettiği mücadele için Bandırmaspor - Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Bandırmaspor - Samsunspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Bu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Gökhan Memişoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Olcar görev alacak.

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bandırmaspor - Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Caner Cavlan,

Guy-Michel Landel, Allyson Aires dos Santos, Lokman Gör, Guido Koçer, Rémi Mulumba,

Chukwuma Akabueze, Philippe Keny, Doğan Can Davas.

Samsunspor: Aykut Özer, Alaaddin Okumuş, Soner Gönül, Osman Çelik, Barış Başdaş, Kevin Boli, Moryke Fofana, Ismael Diomande, António Manuel Fernandes Mendes, Hasan Kılıç, Yasin Öztekin.