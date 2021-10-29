TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor evinde Samsunspor'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Bandırmaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Samsunspor maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Samsunspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Gökhan Memişoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Burak Olcar görev alacak.