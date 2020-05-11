Bandırmaspor taraftarından "10,5 Bandırmalılar Günü" etkinliği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırmaspor taraftarları "10,5 Bandırmalılar Günü"nü kutladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taraftarlar evlerinin balkonundan saatlerin 22.30'u göstermesiyle meşaleleri aynı anda yakarak takımları adına tezahürat yaptı.



Sahilde düzenlenen etkinliğe de az sayıda kişinin katılımına izin verilirken, etkinliğe katılan protokol üyelerine Yunus ekipleri de çaldıkları kornalarla eşlik etti.

Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, şampiyon olduktan sonra daha geniş katılımla ve daha büyük bir coşkuyla kutlamalar yapmak istediklerini söyledi.

Bandırma'nın 1954 yılından bu yana il olma sevdası olduğunu kaydeden Karlahan, "10.5 kavramı bizim il olma sevdamızdan kaynaklanıyor. Biz il olmak istiyoruz. 11 yıl önce Bandırmaspor'un kuruluş yılı olan 1965 meşale yakılarak başlayan etkinlikler her yıl daha da büyüdü. Bugün yasak olsa da Bandırma ve Bandırmaspor sevdalıları sahile inememiş olsalar da sokak ve balkonlarda meşalelerini yakarak coşkuya ortak oldu." diye konuştu.









Kaynak: AA