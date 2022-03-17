Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Tuzlaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Bandırmaspor – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BANDIRMASPOR – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor – Tuzlaspor maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR – TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor – Tuzlaspor maçı TRT Avaz kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR – TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Bandırmaspor – Tuzlaspor maçını hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Muhammet Yumak ve Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Onur Bingöl görev alacak.