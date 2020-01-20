Bandırmaspor zirve takibini sürdürüyor

TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor, ligin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek, zirve takibini devam ettirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor, sezonun ikinci yarısına galibiyetlerle başladı. Ligde ikinci devrenin ilk müsabakasında Vanspor'u yenen bordo-beyazlılar, 19. haftada da Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. 19. haftayı 42 puanla lider olan Ankara Demirspor'un arkasında 40 puanla 2. sırada tamamlayan Bandırma ekibinin bu sezon 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Erkan Taşkıran'ın performansı dikkat çekiyor

Bandırmaspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, Eyüpspor maçına performansıyla damga vurdu. 34 yaşındaki başarılı futbolcu, hat-trick yaparken, bu sezon takımına 18 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Tek hedefimiz sezon sonu büyük Bandırmaspor taraftarıyla şampiyonluğu kutlamak" açıklamasını yaptı.

Serdar Bozkurt: "Şampiyonluk yarışından zaferle çıkmak istiyoruz"

Eyüp deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise, "Sakin, sabırlı ve disiplinli oynayarak maçı kazanmasını bildik ve önemli bir deplasmanı kayıpsız geçmiş olduk. Futbolcularımızı vermiş olduğumuz taktik disipline bağlı kaldıklarından ve maçta gösterdikleri özveriden dolayı kutluyorum. Bulunduğumuz konum itibarıyla daha fazla çalışarak ve kendimizi geliştirerek her maça ciddi hazırlanmalıyız. Yeni transferlerimizin takıma uyumu ayrıca bizi mutlu etti. Şampiyonluk yarışından zaferle çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA