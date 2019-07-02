Bandırmaspor’da hedef şampiyonluk

TFF 2. Lig'de mücadele eden Bandırmaspor'da geçtiğimiz haftalarda yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetime gelen Göksel Karlahan başkanlığındaki yeni yönetim, Bandırma'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bandırmaspor, 2019-2020 sezonu öncesinde yeni yönetimi ile basının karşısına çıktı. Kulüp Başkanı Göksel Karlahan'ın kısa bir konuşması ile başlayan toplantıya Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırma Spor Vakfı Başkanı Tolga Tosun da katıldı. Başkan Karlahan'ın konuşmasının ardından konuşan Tolga Tosun, Bandırmaspor'un bu yıl şampiyonluk hedefi ile yola çıktığını ve çıkılan bu yılda Bandırma Belediyesi olarak Bandırmaspor'un her zaman arkasında yer alacaklarını dile getirdi.

Bandırma Belediye Başkanı ve Bandırma Spor Vakfı Başkanı Tolga Tosun'un ardından konuşan Asbaşkan Onur Göçmez, Bandırmaspor'un şu anda aciliyetli çözmesi gereken 3.5 milyon TL ödemesi olduğunu, bu meblağın cuma gününe kadar ödenerek transfer tahtasının kapatılmasını engellemek istediklerini söyledi.

Göçmez, Teknik Direktör Serdar Bozkurt ile yeni dönemde anlaştıklarını ve takımın başında olacağını da açıklayarak, "Şu anda Bandırmaspor'da oynamak isteyen ve 50 bin, 100 bin az alayım yeter ki geleyim diyen oyuncular olduğunu duyuyoruz. Kalabalık bir transfer listemiz var ama 7-8 milyon TL dolayında bir bütçemiz olacağını tahmin ediyorum. Tabii bu resmi bir açıklama değil. İç ve dış transferde bu kadar bir meblağ kullanabileceğimizi planlıyorum. Futbolcuların takımımızda bu kadar oynamak istemesini hedefimizin şampiyonluk olmasına ve Göksel Karlahan başkanın geçtiğimiz sezondaki, özellikle son 6 ayda futbolcu alacakları ile ilgili sergilediği düzenli ödeme politikasına bağlıyorum" dedi.

Göçmez Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BALTOK A.Ş. ile geçen sezonda imzalanan 1 milyon 965 bin TL'lik sponsorluk anlaşmasının 500 bin TL'sinin bugüne kadar tahsil edildiğini, kalan meblağın da karşılıklı diyalogla tahsil edilmesini umduklarını ifade etti.

Hedef 5 bin kombine

Hedeflerinin ilk etapta Bandırmaspor'un gelir kaynaklarını arttırmak olduğunu dile getiren Göçmez, "2019-2020 futbol sezonu öncesinde 5 bin adet kombine bilet satmayı planlıyoruz. Oyuncular ve yöneticilerde dahil olmak üzere protokol kombine bilet satışına ağırlık vereceğiz. Ayrıca "Bandırmalıyız" sloganıyla bin adet forma satışı yapmayı hedefliyoruz. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Bandırmalılara, GSM şirketleriyle anlaşarak forma satışı yapmayı planlıyoruz. Müsabakalara bedava girme dönemi bitti" dedi.

Göçmez, Bandırmaspor'da sportif direktörlüğe Süleyman Takunyacıoğlu'nun getirildiğini ve yeni dönemde hiçbir yöneticinin tesislere gitmeyeceğini, futbola karışmayacağını belirterek, "Sorumluluk tamamen Serdar Bozkurt hocamızda ve Süleyman Takunyacıoğlu'nda olacak" şeklinde konuştu.

Göçmez, son olarak oluşturulan komiteleri ve görevlerini açıklayarak konuşmasını sonlandırdı. Göçmez'in ardından Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Namık Havutça söz aldı. Havutça, Bandırma'nın ve Bandırmaspor'un bir marka olduğunu hatırlatarak, bu şehirde, bu topraklarda iş yapan, doğan, yaşayan, para kazanan herkesin bu kente borcu olduğunu sözlerine ekledi. Havutça, yeni dönemde basınla ilişkilerin profesyonel ve seviyeli bir şekilde olacağını, her ay düzenli toplantılar yapılacağını ve kulüpten gelecek açıklamalar haricinde hiçbir beyana, açıklamaya, habere inanılmasını istedi.

Konuşmaların sonunda basın mensuplarından gelen sorular yanıtlanarak toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA